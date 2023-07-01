صندوق النقد الدولي وباكستان يتوصلان إلى اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن أن باكستان قد تحصل على إعفاء مؤقت من ديونها الخارجية المتضخمة، وذلك من خلال صفقة جديدة بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي، ناثان بورتر، في بيان رسمي، أمس الخميس: “يسعدني أن أعلن أن فريق صندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية، بشأن ترتيب احتياطي مدته 9 أشهر، بمبلغ 2250 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 3 مليارات دولار)”.

وتعرض الاقتصاد الباكستاني لأزمة في ميزان المدفوعات، في حين أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى تخوف الاستثمار الأجنبي.

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وارتفع معدل التضخم في باكستان، فيما وصلت الروبية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي، وتكافح البلاد لتحمل الواردات، ما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي.