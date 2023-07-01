رئيس وزراء مولدوفا: مطلق النار في مطار كيشينيوف مواطن طاجيكستاني

أعلن رئيس وزراء مولدوفا، دورين ريسيان، اليوم الجمعة، أن مواطنا من طاجيكستان في الأربعينيات من عمره، فتح النار في مطار كيشينيوف، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وكتب ريسيان في بيان له على مواقع التواصل: “حادث أمني خطير في مطار كيشينيوف الدولي، حيث مُنع مواطن من طاجيكستان يبلغ من العمر 43 عاما من دخول مولدوفا لأسباب أمنية، وأثناء مرافقته إلى المنطقة المخصصة للعودة، أطلق النار على أحد حرس الحدود وضابط أمن بالمطار، باستخدامه مسدسا سرقه من ضابط شرطة حرس الحدود”.

وأفادت شرطة مولدوفا، اليوم الجمعة، بأن شخصا مجهولا فتح النار في مطار كيشينيوف الدولي، فيما تم إجلاء الركاب.

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وأضافت الشرطة “أطلق المسلح عدة طلقات في مطار كيشينيوف وتم إجلاء الركاب لأسباب أمنية”، فيما ذكرت قنوات عبر “تلغرام” أن أجنبيا مُنع من دخول مولدوفا هو من أطلق النار.

وذكر موقع المطار على شبكة الإنترنت أنه تم تعليق الحركة الجوية في المطار بسبب الحادث وعمليات إجلاء الركاب.