البيت الأبيض يحمل "الطقس" مسؤولية فشل الهجوم المضاد

عزا البيت الأبيض، اليوم الجمعة، توقف الهجوم الأوكراني إلى الطقس والأشهر الطويلة التي استعدت فيها القوات الروسية للدفاع.
وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في الأمن القومي: “لم يكن الطقس ملائمًا بالضرورة، وكان لدى الروس الكثير من الوقت كان لديهم شهور للاستعداد”.
لقد فعلوا التالي، لقد حفروا في الأرض، لقد حفروا في بعض الأماكن بعمق”.
وتكبد نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد إثر المحاورلات الفاشلة لاختراق خطوط الدفاع الروسية فيما سمي بـ”الهجوم المضاد”.
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16:17 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية صدت محاولات القوات المسلحة الأوكرانية القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وكوبيانسك.
كما أسقطت وسائط الدفاع الجوي 10 مسيرات أوكرانية، وتصدت لعشرة صواريخ “هيمارس” الأمريكية الصنع في مناطق متفرقة.
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