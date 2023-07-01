الداخلية الفرنسية تنشر 45 ألف شرطي في البلاد لحفظ الأمن

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن باريس عززت أعداد الشرطة إلى 45 ألف فرد على مستوى البلاد، وذلك للتعامل مع أي أعمال شغب متوقعة ليلة اليوم الجمعة.

وأوضح في تصريحات متلفزة لقناة “TF1” الفرنسية: “سيتم تعبئة 45 ألف شرطي على الأرض الليلة”.

ويتفوق العدد الذي أعلن عنه وزير الداخلية الفرنسي، على 40 ألف فرد من الشرطة تم حشدهم، يوم أمس الخميس.

🔴🗣️”Il y aura 45 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir sur le terrain” : @GDarmanin détaille le dispositif mis en place ce soir afin de lutter contre les violences urbaines ⤵

📺#Le20h de @TF1 présenté par @ACCoudray pic.twitter.com/GCKVkD90du — TF1Info (@TF1Info) June 30, 2023

وقي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت الشرطة الفرنسية، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة.

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وفي صباح يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير، وهي ضاحية تقع غرب باريس، بعد رفضه تنفيذ مطالبهم وفقًا لرواية الشرطة.