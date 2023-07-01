البتاغون يعلن أن تسليم طائرات "إف- 16" وصواريخ "أتاكمس" لأوكرانيا قيد البحث

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، مارك ميلي، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد قرار حتى الآن بتسليم صواريخ ” أتاكمس” التكتيكية أو مقاتلات “إف-16” أو ذخائر عنقودية لأوكرانيا، ولكن ينظر في مثل هذه الإمكانية.

واشنطن – سبوتنيك. وقال ميلي مجيبًا على أسئلة في نادي الصحافة الوطني: “كل هذه الأشياء مطروحة على الطاولة، لا يوجد قرار في الوقت الحالي”، لافتا إلى أن “تسليم هذه الأنواع من الأسلحة إلى كييف قيد البحث”.

وأوضح ميلي أن القرار في هذا الشأن، يجب أن يصدر عن القيادة السياسية العليا للبلاد.

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وصرّح رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، في 27 تموز/ يوليو، أن أوكرانيا تأمل في استلام طائرات من طراز “إف-16” من شركائها الغربيين بحلول نهاية عام 2023.

وقال يرماك، في مقابلة مع صحفيين أوكرانيين: “أعتقد أنه يمكننا الحصول على الطائرات قبل نهاية هذا العام”.