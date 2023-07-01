لوكاشينكو: الأسلحة النووية المتمركزة في بيلاروسيا لن يتم استخدامها أبدا

أعرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم أمس الجمعة، عن ثقته بأن الأسلحة النووية التكتيكية المتمركزة في بيلاروسيا لن تستخدم أبدًا، مضيفًا أنها يجب أن تبقى في البلاد.
ونقلت وكالة “بيلتا” الحكومية، عن لوكاشينكو قوله: “يتحدث الناس اليوم عن الأسلحة النووية التي تم نقلها إلى بيلاروسيا. ليس هناك حاجة لانتقاد أي شخص، لقد تحدثت عن ذلك من قبل. إنها مبادرتي الأقوى. وكلما عشنا أطول، زادت ثقتنا بأنها يجب أن توضع هنا، في بيلاروسيا، في مكان آمن. أنا متأكد من أنه طالما أنها موجودة هنا، فلن نضطر أبدًا لاستخدامها، ولن يدخل جندي العدو أرضنا أبدًا”.
بوتين يكشف موعد نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا خلال اجتماع مع لوكاشينكو
9 يونيو, 12:52 GMT
وأضاف الرئيس أنه دائما ما يعتقد أنه يجب القيام بعكس ما يرغب به الأعداء. ولاحظ أن المعارضة البيلاروسية كانت تعتزم إغلاق محطة الطاقة النووية في أسترافتس بعد تولي السلطة.
ونقلت “بيلتا” عن الرئيس قوله:
ولماذا قالوا ذلك؟ لأنهم تلقوا تعليمات منهم، أولا وقبل كل شيء من جيراننا البولنديين والليتوانيين. وماذا يقولون الآن؟ ليتوانيا تخطط لبناء محطة طاقة نووية جديدة لتحل محل تلك التي تم تدميرها. بولندا ترغب في بناء اثنتين أو ثلاث. فلماذا قالوا لأغبيائنا: لا تقوموا بالبناء، يجب أن تدمروا؟ حسنًا، لا يحب أحد المنافسة. الدولة التي لا تستخدم التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة اليوم هي دولة تتدهور وتموت.
وأضاف لوكاشينكو أن المعارضة البيلاروسية تقول اليوم نفس الشيء بشأن الأسلحة النووية.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتصف يونيو/ حزيران الجاري، إن موسكو قامت بنقل الجزء الأول من رؤوس الحرب النووية إلى بيلاروس وستكمل مهمة نقل الأسلحة النووية التكتيكية بحلول نهاية العام. وأوضح بوتين أن النشر يشكل عنصرًا للردع وإشارة لأولئك الذين يفكرون في تكبيد روسيا هزيمة استراتيجية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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