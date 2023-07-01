لوكاشينكو: الأسلحة النووية المتمركزة في بيلاروسيا لن يتم استخدامها أبدا

ونقلت وكالة “بيلتا” الحكومية، عن لوكاشينكو قوله: “يتحدث الناس اليوم عن الأسلحة النووية التي تم نقلها إلى بيلاروسيا. ليس هناك حاجة لانتقاد أي شخص، لقد تحدثت عن ذلك من قبل. إنها مبادرتي الأقوى. وكلما عشنا أطول، زادت ثقتنا بأنها يجب أن توضع هنا، في بيلاروسيا، في مكان آمن. أنا متأكد من أنه طالما أنها موجودة هنا، فلن نضطر أبدًا لاستخدامها، ولن يدخل جندي العدو أرضنا أبدًا”.