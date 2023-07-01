عطل في محرك طائرة بوينغ 777 في سان بطرسبورغ وإجلاء الركاب دون إصابات

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وقال الممثل لوكالة “ سبوتنيك “: “تصاعد الدخان من محرك طائرة في مطار سان بطرسبورغ بولكوفو” في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، مضيفا أنه “لم يصب أي شخص بأذى”.

ضربة جديدة قد تؤجل إطلاق طائرات “بوينغ 777 إكس” إلى 2024

وكانت الطائرة، طراز بوينغ 777، تعمل لصالح طيران الإمارات، من المفترض أن تقلع من سان بطرسبورغ إلى دبي.