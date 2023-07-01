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عطل في محرك طائرة بوينغ 777 في سان بطرسبورغ وإجلاء الركاب دون إصابات

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
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وقال الممثل لوكالة “سبوتنيك“: “تصاعد الدخان من محرك طائرة في مطار سان بطرسبورغ بولكوفو” في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، مضيفا أنه “لم يصب أي شخص بأذى”.
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28 يونيو 2021, 02:12 GMT
وكانت الطائرة، طراز بوينغ 777، تعمل لصالح طيران الإمارات، من المفترض أن تقلع من سان بطرسبورغ إلى دبي.
وذكر مكتب النيابة المحلية للنقل أن الحادث وقع في حوالي الساعة 23:15 بالتوقيت المحلي ليلة الجمعة (20:15 بتوقيت غرينتش) وأن السلطات تحقق في السبب، وتم إرسال ركاب الرحلة إلى صالة المطار.

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موقع سبوتنيك الروسي

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