عطل في محرك طائرة بوينغ 777 في سان بطرسبورغ وإجلاء الركاب دون إصابات

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وقال الممثل لوكالة “سبوتنيك“: “تصاعد الدخان من محرك طائرة في مطار سان بطرسبورغ بولكوفو” في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، مضيفا أنه “لم يصب أي شخص بأذى”.
ضربة جديدة قد تؤجل إطلاق طائرات “بوينغ 777 إكس” إلى 2024
28 يونيو 2021, 02:12 GMT
وكانت الطائرة، طراز بوينغ 777، تعمل لصالح طيران الإمارات، من المفترض أن تقلع من سان بطرسبورغ إلى دبي.
وذكر مكتب النيابة المحلية للنقل أن الحادث وقع في حوالي الساعة 23:15 بالتوقيت المحلي ليلة الجمعة (20:15 بتوقيت غرينتش) وأن السلطات تحقق في السبب، وتم إرسال ركاب الرحلة إلى صالة المطار.
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