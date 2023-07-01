48 قتيلا وعدد من الجرحى في كينيا بحادث سير في لوندياني

ذكرت وسائل إعلام محلية كينية، يوم أمس الجمعة، أن ما لا يقل عن 48 شخصا لقوا حتفهم في حادث سير في بلدة لوندياني في مقاطعة كيريتشو في كينيا.

ونقلت صحيفة “ذا ستار”، عن قائد شرطة المنطقة، توم أوديرا، قوله إن إجمالي عدد الجثث المستخرجة من موقع الحادث بلغ 48 جثة. “كارثة” في كينيا… 50 قتيلا بينهم 7 أطفال إثر حادث مروع (فيديو) ووقع الحادث في تقاطع مزدحم، عندما فقدت شاحنة السيطرة واصطدمت بعدد من السيارات والمشاة، وفقا لما ذكرته الصحيفة. وأوضح قائد شرطة المنطقة أن عمليات الإنقاذ ما تزال جارية وأن عدد الوفيات قد يرتفع. وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية، أصيب أكثر من عشرين شخصا.

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