فرنسا… القبض على 80 متظاهرا في مرسيليا واحتجاز أكثر من 20 آخرين في ليون

ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، القبض على 80 شخصًا في مرسيليا خلال الاحتجاجات التي أثارتها وفاة شاب برصاصة الشرطة في نانتير، كما تم احتجاز أكثر من 20 شخصًا في ليون.

وذكرت قناة “بي إف إم تي في”، أنه تم احتجاز ما مجموعه 80 شخصًا في مدينة مرسيليا بسبب الاضطرابات الجماعية في فرنسا، وفقًا لمصادر إنفاذ القانون.

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ووفقًا لمقاطع فيديو بثتها القناة، هاجم متظاهرون سيارات مارة ونهبوا المحلات التجارية في مرسيليا، يوم أمس الجمعة.

في الوقت نفسه في ليون، اشتبك المحتجون مع الشرطة وسط المدينة يوم أمس، وتم احتجاز أكثر من 20 شخصًا.

وحث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحكومة الفرنسية، أمس الجمعة، على “معالجة جدية للمشاكل العميقة للعنصرية والتمييز في إنفاذ القانون”، بعد أن قتلت الشرطة شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا في فرنسا.

وفي صباح الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، خلال تفتيش على الطريق في نانتير، ضاحية في الغرب من باريس، بعد أن رفض تنفيذ طلباتهم.