تحرير 16 شرطيا مختطفين في المكسيك

أعلن حاكم ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، روتيليو إسكاندون، يوم أمس الجمعة، أن ستة عشر من موظفي الشرطة الذين تم اختطافهم في الولاية تم الإفراج عنهم، بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز.

وقال الحاكم على “تويتر”: “أرغب في أن أخبر شعب تشياباس والمكسيك بأن 16 من زملائنا المختطفين من وزارة الأمن تم إطلاق سراحهم هذا الصباح”.

اختطاف 16 شرطيا في المكسيك ونحو ألف شخص يبحثون عنهم

وعرضت القنوات التلفزيونية مشاهد حية للضحايا المختطفين وهم يتواصلون مع أسرهم.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزيرة الأمن وحماية المدن المكسيكية، غابرييلا سيبيدا سوتو، أن 16 فردًا من أفراد الشرطة تم اختطافهم في ولاية تشياباس جنوبي المكسيك.

وأفادت الوزيرة بأن أكثر من ألف من أفراد القوات الأمنية مشاركون في عمليات البحث عنهم، وتم اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الجريمة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اعتقال اثنين من الرجال في عملية قرب موقع الحادث، والذين قد يكون لهم صلة بعملية الاختطاف، مؤكدة أن الوزارة على اتصال مستمر مع عائلات المختطفين، حيث يقدم فريق خاص الدعم العاطفي لهم.