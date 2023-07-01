السودان يمدد إغلاق المجال الجوي باستثناء الرحلات الإنسانية وعمليات الإجلاء

أعلنت هيئة الطيران المدني في السودان، يوم أمس الجمعة، تمديد إغلاق المجال الجوي في البلاد حتى العاشر من يوليو/ تموز المقبل، حسبما أفاد مطار الخرطوم الدولي.

وفي إشعار للطيارين، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن المجال الجوي في السودان سيظل مغلقًا أمام جميع الرحلات، باستثناء الرحلات الإنسانية والإجلاء، في حال الحصول على إذن من السلطات المختصة.

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وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.