دمر مقاتلون من “التشكيل الجنوبي” في القوات المسلحة الروسية، صباح اليوم السبت، مستودع ذخيرة أوكراني في اتجاه أفدييفكا.

وأوضح المقاتلون لوكالة “سبوتنيك”، أن الضربة تم تنفيذها بواسطة مدفعية بعد استطلاع دقيق باستخدام طائرات من دون طيار.

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ووفقًا لمقطع فيديو حصلت عليه وكالة “سبوتنيك”، تم تنفيذ الضربة قرب الطريق.

وفي وقت سابق في نفس المنطقة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المدفعية الروسية دمرت نقاط الدعم الرئيسية للوحدة الميكانيكية المستقلة الـ 110 في القوات المسلحة الأوكرانية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.