رحلة "طيران الإمارات" تغادر سان بطرسبورغ بعد تأخير بسبب تصاعد دخان من محركها

أظهرت بيانات لوحة الوصول الإلكترونية في مطار بولكوفو، صباح اليوم السبت، أن رحلة “طيران الإمارات” من سان بطرسبورغ إلى دبي، التي تأخرت بسبب حدوث تصاعد دخان من محرك الطائرة، قد غادرت بولكوفو.

وكان من المفترض في البداية أن تغادر الطائرة في الساعة 23:15 بتوقيت موسكو، يوم أمس الجمعة، ولكن وقعت حادثة على متنها.

عطل في محرك طائرة بوينغ 777 في سان بطرسبورغ وإجلاء الركاب دون إصابات

وأفادت النيابة العامة للنقل بأنه حدث تصاعد دخان في طائرة شركة طيران أجنبية في بولكوفو، حوالي الساعة 23:15 بتوقيت موسكو، وتم توجيه الركاب إلى صالة انتظار المطار ولم يصب أحد.

وأفادت الشركة التي تدير المطار، بأنه تم سحب الطائرة التي كانت من المقرر أن تقلع من بطرسبورغ إلى دبي وإعادتها إلى موقف الانتظار.