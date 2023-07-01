إندونيسيا تتعرض لزلزال بقوة 6 درجات والأضرار طفيفة

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة الجزيرة الإندونيسية جاوة، مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، في حين توفي شخص واحد بسبب أزمة قلبية أثناء الزلزال.

ووفقا للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، وقع الزلزال بقوة 6.4 درجة على بعد 86 كم جنوب غرب بانتول في منطقة يوجياكارتا الخاصة، وبلغ عمق الزلزال 25 كم.

زلزال قوي يضرب شرق إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي

وذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا أن شخصا واحدا توفي في مقاطعة بانتول في إقليم يوجياكارتا بسبب الزلزال.

وتسببت الهزة في أضرار طفيفة لمئات المنازل وبعض المكاتب والمرافق الصحية والتعليمية المنتشرة في منطقة يوجياكارتا ومحافظة جاوة الوسطى، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة أن الزلزال، الذي وقع على عمق 25 كيلومترًا (15 ميلًا)، شعر به السكان في عدة مدن في منطقة يوجياكارتا وشرق ووسط جاوة، وهي أكبر جزر إندونيسيا سكانًا. لم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

في هذا السياق، أفادت الوكالة بأن هناك 5 هزات ارتدادية تم تسجيلها حتى الساعة 20:40، وأكبر قوة للهزة بلغت 4.5 درجة.