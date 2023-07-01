القوات المسلحة الروسية تطهر الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب جسر أنتونوفسكي

وكتب سالدو على “تلغرام”: “الليلة الماضية، قام جنود مجموعة دنيبر أخيرًا بتطهير المنطقة على الضفة اليسرى قرب جسر أنتونوفسكي. نفذ جنود القوات الخاصة هجومًا مفاجئًا من الخلف، واقتربوا من جانب النهر على قوارب”.

وأضاف: “بحلول الساعة الثالثة صباحا، تم الاستيلاء على المعقل والفندق الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون”، مشيرا: “جنودنا، كعادتهم، أظهروا الشجاعة والعزم والحنكة. العدو ذهل وهزم، هذا كل شيء، لا يوجد مواقع للأوكرانيين على الضفة اليسرى”.