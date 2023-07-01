الاتحاد الأوروبي يندد بحرق نسخة من القرآن في السويد ويؤكد أنه عمل مهين واستفزازي

ندد الاتحاد الأوروبي بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد شاب في العاصمة السويدية، تزامنا مع بدء عيد الأضحى عند المسلمين، مؤكدا أنه عمل “مهين واستفزازي”.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان: “ينضم الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية السويدية في رفضها الشديد لحرق المصحف من قبل شخص في السويد. لا يعكس هذا العمل بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد الأوروبي”.

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وأضاف: “يتابع الاتحاد الأوروبي التطورات في بغداد عن كثب ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس. نحن ندين الهجمات على المباني الدبلوماسية”.