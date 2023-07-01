مواطن فرنسي يوثق حال مدينة باريس صباح اليوم… فيديو

وثق مواطن فرنسي حال مدينة باريس، صباح اليوم السبت، بعد 4 أيام من الاحتجاجات العنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين، على خلفية مقتل مراهق على يد الشرطة.

وكانت قد أفادت قناة “بي إف إم تي”، اليوم السبت، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية، أن نحو ألف شخص اعتقلوا في فرنسا خلال أعمال الشغب التي اندلعت الليلة الماضية، بعد مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة.

صباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض، وفقًا لمسؤولي الأمن، الامتثال لمطالبهم.