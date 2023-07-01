إعلام: الحارس المغربي ياسين بونو على رادار نادي النصر السعودي

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن “المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية بطل الدوري الأوروبي، أصبح على رادار نادي النصر السعودي”.

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن “النصر، الذي يضم بين صفوفه الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، يسعى إلى التعاقد مع الدولي المغربي بديلا للكولومبي ديفيد أوسبينا، الذي تعرض إلى إصابة خطيرة في الموسم الماضي”.

وأوضحت الصحيفة أن “النادي الإسباني لا يعارض فكرة رحيل بونو (32 عامًا)، ولكن يجب أن يتجاوز العرض 20 مليون يورو، مضيفة أن “ناديًا عربيًا آخر لم تسمه وعددا من الأندية الأوروبية تقدمت بعروض للتعاقد مع بونو، لكنها لم ترق لتطلعات النادي الأندلسي”.

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وتألق بونو خلال الموسم الماضي، إذ كان جزءا من تشكيلة المغرب التي سطرت التاريخ بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم 2022، في قطر في إنجاز لا سابق له لمنتخب عربي أو أفريقي.