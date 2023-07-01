دراسة: الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة تسجل رقما قياسيا جديدا

كشفت دراسة أجرتها منظمة “Energy institute”، بالتعاون مع الشركتين الاستشاريتين “كاي بي أم جي” و”كيرني”، أن قطاع الطاقة سجل أرقامًا قياسية جديدة في انبعاثات الغازات الدفيئة عام 2022، وذلك على الرغم من التزامات اتفاقية باريس.

وحسب الدراسة، “زاد الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية بنسبة 1% في 2022 مقارنة بمستويات عام 2019، وشكّل الوقود الأحفوري 82% من إجمالي الطاقة المستهلكة، رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة، بحسب الدراسة التي تُعد سنويا”.

كما زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.8% في 2022، ووصلت إلى أرقام قياسية جديدة، وفق الدراسة أيضا.

وعلى الرغم من زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، فإن الوقود الأحفوري لا يزال يشكل النسبة الأكبر من الطاقة المستهلكة.

مجتمع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تسجل أعلى مستوياتها منذ 4 ملايين عام

واستفادت مصادر الطاقة المتجددة عام 2022، من زيادة القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق حصة قياسية بلغت 12% من عملية توليد الكهرباء.

واستمر الطلب على الوقود في النقل في العام الماضي، باستثناء الصين، التي تُعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، والتي اعتمدت سياسة “صفر كورونا”.

انبعاثات الكربون تسجل رقما قياسيا عالميا

ودعت رئيسة المنظمة جولييت دافنبور، في 2022، إلى “اتخاذ إجراءات ملحّة لتصحيح هذا الوضع الذي يعد مخالفًا لالتزامات اتفاقية باريس”.