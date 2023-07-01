تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن "حرق القرآن في السويد"

أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، محادثات هاتفية، اليوم السبت، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، لبحث تحضيرات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقده غدًا الأحد في مدينة جدة السعودية.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، بأن “اجتماع الغد سيبحث حادثة إحراق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى”، مشيرة أن الوزيران ناقشا قضايا مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.

يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحًا لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى، والذي يأتي بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

إيران تدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ للرد على “حرق القرآن”

وأثارت حادثة حرق المصحف على يد رجل سويدي من أصل عراقي، يبلغ من العمر 37 عامًا، استنكارًا واسعًا في العالم العربي والإسلامي.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، عن احترام روسيا الشديد للقرآن ومشاعر المسلمين الدينية، واعتبر عدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة.