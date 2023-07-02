هجوم بـ "السواطير والسكاكين" على حفل موسيقي في إيران يوقع مصابين… فيديو

كاد حفل غنائي لفنان إيراني أن يتحول إلى ساحة قتال، بعدما اقتحم أشخاص مدججين بالسواطير والسكاكين القاعة.

وقالت شبكة “شرق” الإيرانية إن المسلحين حاولوا اقتحام حفل للمطرب “غرشا رضائي” في مدينة سيرجان جنوب غرب كرمان جنوب شرقي البلاد.

من جانبه، قال المراسل الصحفي المتخصص في المجال الفني، بهمن بابازاده، في تغريدة على “تويتر”: “هاجم ثمانية أفراد مجهولين بحوذتهم مناجل وسكاكين قاعة سينما القدس في مدينة سيرجان أثناء حفل لغرشا رضائي، وعزموا على اقتحام قاعة الحفل، إلا أن مقاومة رجال الأمن حالت دون ذلك، ما دفعهم لتحطيم النوافذ وخلق جو من الرعب والخوف في قلوب الحاضرين”.

وأكد في تغريدة لاحقة أنه تم القبض على المتهم الرئيسي، ونقل عن الشرطة أن ثلاثة أشخاص كانوا في طريقهم للدخول لمشاهدة الحفل دون تذاكر، لكنهم مُنعوا من الدخول بعد الجدال وخلق التوتر، قبل أن يعودوا برفقة آخرين حاملين أسلحة بيضاء وقاموا بتحطيم بعض النوافذ عند مدخل القاعة.

#فوری

حمله با قمه به #کنسرت «گرشا رضایی» در سیرجان/ دو نفر با چاقو و قمه مضروب شدند ساعاتی پیش هشت فرد ناشناس با قمه و چاقو به سالن سینما قدس سیرجان که کنسرت «گرشا رضایی» در آن در حال برگزاری بود، حمله کردند و علاوه بر ایجاد فضای رعب و وحشت و خرد کردن شیشه های سالن…/۱ pic.twitter.com/n0BD0M1LTi — Bahman Babazadeh|بهمن بابازاده (@Bahman_Babazade) June 30, 2023

وفر المسلحون الثمانية من مكان الحادث عند وصول قوات الشرطة إلى المكان.

ولم يصب الفنان الإيراني وفرقته بأي أذى وجرى نقلهم بحافلة من مكان الحفل، لكن أحد عناصر التوجيه المتواجدين في المكان تعرض لضربة بساطور ونقل على إثرها إلى المستشفى، كما تعرض أحد حراس الأمن للطعن.