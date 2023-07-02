الإمارات تؤكد ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية

أعلنت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع فرنسا، مؤكدة “ضرورة عودة التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون في فرنسا”.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، اليوم السبت، عن “ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية”، مشيرة إلى أن “فرنسا تعد مثالا للدولة التي تراعي مصالح شعبها”، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”.

ونوهت الوزارة إلى موقف دولة الإمارات الداعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وحماية المنشآت المدنية ومؤسسات الدولة.

وصباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضباط الشرطة الفرنسية النار وقتلوا مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض، وفقًا لمسؤولي الأمن، الامتثال لمطالبهم.

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واندلعت أعمال شغب استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.

وقالت الرئاسة الألمانية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجأ زيارة رسمية إلى ألمانيا كان من المتوقع أن تبدأ يوم غد الأحد، وذلك بعد أربعة أيام من اندلاع احتجاجات في فرنسا أشعلتها وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة.