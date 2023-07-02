مركز المصالحة الروسي: قوات "التحالف" انتهكت سلامة الطيران في سوريا 315 مرة

وقال غورينوف في إفادة صحفية إنه “في يونيو 2023، تم تسجيل 315 حالة انتهاك تتعلق برحلات طائرات دون طيار وطيران التحالف”.

وأعلن غورينوف، يوم أمس الجمعة، عن انتهاكات جسيمة من قبل “التحالف” الأمريكي لمذكرة سلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 10 حالات من هذه الانتهاكات يومياً.