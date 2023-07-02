القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك الشعبية 36 مرة خلال اليوم الماضي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 36 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، وأطلقت 215 مقذوفا من عيارات مختلفة.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على “تلغرام”: “خلال الـ24 الساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 36 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية”.

فعلى اتجاه دونيتسك أطلق العدو 24 قذيفة من منظومة “أي جي إم-88 هارم”ـ منظومات صاروخية ومدافع من عيار 155 ملم. باتجاه غورلوفكا 10قذائف من عيار 122 ملم، وقذيفة واحدة باتجاه ياسينوفاتايا، وقذيفة واحدة من عيار 155 ملم على اتجاه فولنوفاخا، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 215 مقذوفا من عيارات مختلفة.

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وأضاف البيان أن مناطق أربع مدن للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، دونيتسك، ياسينوفاتا، ماكييفكا، فلاديميروفكا.

وخلال اليوم الماضي، وردت تقارير عن إصابة مواطنين مدنيين اثنين في دونيتسك.