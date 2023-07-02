إعلام: إسقاط طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي في جنين… فيديو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن مقاومين فلسطينيين أسقطوا طائرة تصوير مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة للطائرة التي قالت إنها أُسقطت بعد إطلاق النار عليها في سماء مخيم جنين.

وفي الفيديو تظهر الطائرة وهي تحترق جراء إطلاق النار عليها.

وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة منذ عدة أشهر، ومواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال توغل قوات الأول في مدنهم، لا سيما جنين ونابلس.