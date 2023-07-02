صافرات الإنذار تدوي في العاصمة كييف و11 مقاطعة أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب لغارات جوية في عدة مناطق في أوكرانيا، في وقت متأخر من ليلة السبت، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.

وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن صفارات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وميكولايف، والأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوروجيه وخيرسون، حوالي منتصف الليل.

في وقت لاحق من الليل، صدرت إنذارات بغارات جوية في مناطق أوديسا، تشيركاسي، بولتافا وخاركوف.

ودخلت تحذيرات الغارات الجوية في وقت لاحق حيز التنفيذ في مناطق كييف وجيتومير وفينيتسا.

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