زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي يدعو لتقييد الوصول إلى شبكات التواصل بسبب الاضطرابات

قال زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، يوم أمس السبت، إنه يجب تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاضطرابات في البلاد.

وأضاف: “سنحتاج إلى دراسة دور الشبكات الاجتماعية. في مرحلة ما سيتعين قطعها عندما يصبح الوضع في البلاد متوترًا للغاية”.

في وقت سابق من اليوم، قال وزير العدل الفرنسي، إريك دوبوند موريتي، إن المدعين الفرنسيين يجب أن يطلبوا من مشغلي الإنترنت عناوين IP الخاصة بالشباب الذين يدعون إلى أعمال شغب على تطبيق سناب شات.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أقيمت جنازة نائل المرزوقي (17 عاما) وهو شاب من أصول جزائرية، قُتل بنيران الشرطة صباح الثلاثاء الماضي، على يد شرطي في منطقة نانتير، في ضواحي باريس.

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وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة، أول أمس الجمعة، عن إجراءات مختلفة من بينها إلغاء “أحداث استثنائية”، وحشد قوات الشرطة المدرعة.