تحطم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية وسط البلاد.. فيديو

وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحطمت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الكولومبي، يوم أمس السبت، في مقاطعة ميتا وسط كولومبيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، على الأرض.