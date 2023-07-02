تحطم طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية وسط البلاد.. فيديو

تحطمت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الكولومبي، يوم أمس السبت، في مقاطعة ميتا وسط كولومبيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تحطمت الطائراتان في قرية أبياي.
وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحطمت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الكولومبي، يوم أمس السبت، في مقاطعة ميتا وسط كولومبيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، على الأرض.
ولم ترد تفاصيل عن الضحايا.
توجد قاعدة للقوات الجوية الكولومبية في قرية أبياي، استنادًا إلى اللقطات التي نشرت على الإنترنت، فقد وقع الحادث في منطقة القاعدة نفسها.
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