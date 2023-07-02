زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تونغا

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة تونغا، الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، اليوم الأحد.

ووقع الزلزال على عمق 31 كم (19.26 ميل)، وفقًا لما ذكره المركز.

تقع تونغا، وهي مجموعة من الجزر جنوب المحيط الهادئ، في منطقة تعرف بحزام النار.

حزام النار هو منطقة حول المحيط الهادئ تمتاز بنشاط زلزالي وبركاني متعدد، يُعتبر هذا الحزام أحد أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا في العالم.

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب تونغا

تتشكل الزلازل والبراكين في حزام النار نتيجة لتصادم الصفائح التكتونية، تحت المحيط الهادئ، تتقابل صفيحتان تكتونيتان، وهما صفيحة المحيط الهادئ وصفيحة المحيط الأسترالي، وتتحركان في اتجاهات مختلفة، يتسبب هذا التصادم في حدوث نشاط جيولوجي متواصل، ما يجعل المنطقة عُرضة للزلازل والبراكين.