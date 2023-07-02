الدفاع الأوكرانية تشكو من نقص الأسلحة لمحاربة "لانتسيت"

أعلن مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، أن كييف تفتقر إلى أسلحة من الحلفاء الغربيين للتعامل مع طائرات لانتسيت الروسية المسيرة.
وقال المستشار، في مقابلة مع صحيفة “تلغراف”: “معلوماتنا الاستخبارية تقول إن الروس بدؤوا في الاستثمار أكثر في إنتاج هذه الطائرات المسيرة. دعونا لا نثني على الروس، لكن هذا سلاح جيد. نحن قلقون بشأن كل ما يمكن أن يلحق الضرر بمعداتنا أو يشكل خطرا على قواتنا”.
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وأضاف أن الحلفاء الغربيين يمكن أن يساعدوا من خلال إمداد دبابات “غيبارد” الألمانية، والمركبات المدرعة الأسترالية “هوكاي” ذات الدفع الرباعي، ومعدات التشويش، على سبيل المثال. وأضاف ساك أن كانبيرا تحاول “إيجاد عذر” لعدم تقديم مدرعاتها إلى كييف.
وأعرب عن أسفه، قائلًا: “تعد معدات التشويش الحديثة جانبًا مهمًا للغاية من قدراتنا المضادة للطائرات المسيرة. لكننا نفتقر حقًا إلى هذا، ونعتمد على حلفائنا، ونأمل أن يكون لدينا المزيد منها في يوم من الأيام”.
حذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئًا ويطيل الصراع فقط. وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة، ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد.
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