منزل عمدة مدينة ليل لو روز الفرنسية يتعرض للهجوم… فيديو

قال عمدة مدينة ليل لو روز الفرنسية، فينسان جان برون، إن منزله تعرض للهجوم وأصيبت زوجته وطفله، ويعتبر أن الحادث محاولة اغتيال.

وكتب العمدة على “تويتر”: “الليلة الماضية… تعرض منزلي للهجوم وكانت عائلتي ضحية محاولة اغتيال”.

وبحسب قوله، أثناء تواجده في مكتبه، حاول مجهولون اقتحام منزله في سيارة ثم إضرام النار فيه. أصيبت زوجته وأحد أبنائه جراء الهجوم.

وصباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض، وفقًا لمسؤولي الأمن، الامتثال لمطالبهم.

واندلعت أعمال شغب استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.

وفي يوم أمس السبت، أقيمت جنازة نائل المرزوقي (17 عاما)، وهو شاب من أصول جزائرية، قُتل بنيران الشرطة الفرنسية.