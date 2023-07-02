مصر تحصل على "حوض عائم" لإصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة لقناة السويس

أعلنت قناة السويس المصرية، وصول الحوض العائم الجديد (فخر القناة) لترسانة بورسعيد البحرية، قادما من كوريا الجنوبية.

وذكرت هيئة قناة السويس في بيان، مساء أمس السبت، أن “الحوض العائم (فخر القناة) يُعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة.

وأضافت أن “الحوض العائم الجديد، يعد الإضافة الأحدث لترسانة بورسعيد البحرية، التي تضم 3 أحواض عائمة أخرى، تستخدم في صيانة وإصلاح السفن والوحدات البحرية التابعة للهيئة، بحمولات تتراوح من 5 آلاف طن إلى 25 ألف طن”.

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وأوضحت الهيئة أن “الحوض العائم (فخر القناة) سيتيح إضافة قدرات جديدة في إصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة للقناة، والوحدات البحرية الكبيرة التابعة للهيئة مثل الكراكات العملاقة، حيث يتناسب أبعادها مع أبعاد الحوض العائم الجديد الذي يبلغ طوله 260 مترا، وعرضه 62 مترا، ويصل غاطسه إلى 18 مترا بحمولة 35 ألف طن”.

وأشارت إلى أنه “سيتم العمل على تثبيت الحوض في موقعه استعدادا لدخوله الخدمة”.