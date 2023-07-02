إيران تدعو فرنسا لضبط النفس والاهتمام بمطالب المحتجين وتحذر من السفر إليها

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الحكومة والشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس ونبذ العنف والاهتمام بمطالب المحتجين، إثر اندلاع أعمال شغب احتجاجا على وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الشرطة.

وحسب وكالة أنباء “فارس”، قال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، إن المعاملة التمييزية للمهاجرين وتجنب قبول وتصحيح السلوك الخاطئ تجاههم من قبل بعض الدول الأوروبية، تسببت في أوضاع غير مناسبة للمواطنين الأوروبيين، بما في ذلك في فرنسا.

وأضاف: “على الحكومة الفرنسية إنهاء العنف ضد شعبها، من خلال احترام المبادئ القائمة على كرامة الإنسان وحرية التعبير وحق المواطنين في التظاهر السلمي”.

وأكد كنعاني أن إيران تراقب عن كثب التطورات الحالية في فرنسا.

الشرطة الفرنسية توقف 322 شخصا الليلة الماضية على خلفية أعمال الشغب

وتابع: “نظرًا للوضع غير الآمن وغير المتوقع في فرنسا، نطلب من مواطنيننا الذين يعيشون في هذا البلد تجنب التواجد في المدن والمناطق التي تشهد اشتباكات”.

كما دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المواطنين الإيرانيين الامتناع قدر الإمكان عن السفر إلى فرنسا في ظل الأزمة الحالية.

وصباح الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، خلال تفتيش على الطريق في نانتير، ضاحية في غرب باريس، بعد أن رفض تنفيذ طلباتهم، حسب قولهم.