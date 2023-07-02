السعودية تعلن عن المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل

أعلنت المملكة العربية السعودية عن الترتيبات المبكرة لحج العام القادم 1445 هـ/ 2024 م، لافتة إلى تسليم وثيقة الترتيبات الأولية والمتضمنة حصة كل دولة.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، في بيان أمس السبت، إن البرنامج الزمني الجديد يعد تحولا مهما سيسهم في الاستعداد المبكر، ودعا الدول إلى الاستعداد لحج العام المقبل من الآن، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن.

وأضاف الوزير السعودي أن المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل، وهو كالتالي:

– 12 ذي الحجة الموافق 30 يونيو/ حزيران 2023 تسليم الوثيقة.

– 1 ربيع الأول 1445 الموافق 16 سبتمبر/ أيلول 2023 بدء الاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني.

– 20 ربيع الآخر 1445 الموافق 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 إتاحة باقات الخدمات للحجاج.

مجتمع وكيل وزارة الحج للتحول الرقمي يكشف لـ “سبوتنيك” دور البطاقات الذكية في خدمة الحجاج

– 26 جمادى الآخر 1445 الموافق 8 يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم إطلاق معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة، والذي سيكون بمثابة المعرض المتكامل لجميع الخدمات المتاحة التي ستقدم للحجاج.

– في حين سيتم إنهاء التعاقدات في السكن والمشاعر بتاريخ 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير/ شباط 2024.

– 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس/ آذار 2024، سيتم البدء بإصدار التأشيرات و20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل/ نيسان 2024، إغلاق المسار لإصدار التأشيرات.

– في حين سيكون تاريخ 1 ذي القعدة الموافق 9 مايو/ أيار 2024 موعد وصول الحجاج إلى المملكة.