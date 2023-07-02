إعلام: إصابة شرطيين في باريس بعد تعرضهما لإطلاق نار الليلة الماضية…فيديو

أصيب شرطيان بجروح طفيفة بعد أن تعرضا لإطلاق النار، الليلة الماضية، في الدائرة 13 في باريس، وتم فتح تحقيق في محاولة القتل.

وقالت مصادر لقناة “BFMTV”: “تعرض شرطيان لإطلاق النار، ليل السبت / الأحد، في الدائرة 13 بباريس. وبحسب المواد الأولية للتحقيق، أصيب هذان الشرطيان بطلقات نارية من مسدس، في حوالي الساعة الثانية صباحا”.

ويضيف الصحفيون أنه بفضل ارتداء السترات الواقية من الرصاص، لم يصب رجال الشرطة بجروح خطيرة. بدأ التحقيق في محاولة اغتيال ممثلي السلطات.