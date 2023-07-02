وفد من وزارة السياحة المصرية يزور إيران الأسبوع المقبل

أعلن رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر في إيران، حرمة الله رفيعي، اليوم الأحد، أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيزور طهران الأسبوع المقبل على رأس وفد من نشطاء صناعة السياحة في مصر.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال رفيعي في مؤتمر صحفي، إنه “في الأسبوع الماضي، أجرينا خلال زيارة مصر مباحثات مع المسؤولين الحكوميين حول مجال السياحة”.

وأضاف أن محادثات تعزيز وتنشيط السياحية مع مصر تمت بوساطة العراق.

وتابع المسؤول الإيراني: “إلى أن يكون لدينا قنصلية في مصر، ستتم رحلات وجولات سياحية غير مباشرة من إيران إلى العراق ثم إلى مصر”.

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وأعرب رفيعي عن أمله في أن تتحسن العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة قريبًا.

وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة الاستفادة من الفرص في الوقت المناسب، وتغيير نظرة إيران إلى صناعة السياحة.

كما رأى ربيعي أنه إذا دعمت الحكومة القطاع الخاص، فإن طهران قادرة على جذب 15 مليون سائح سنويا إليها.