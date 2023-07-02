"لانتسيت" تدمر دبابة أوكرانية ومحطة تشويش الإلكتروني… فيديو

رصدت استخبارات القوات المحمولة جوًا الروسية دبابة أوكرانية ومحطة تشويش إلكتروني، على محور خيرسون ودمرتها بطائرة لانتسيت، كما يتضح من مقطع الفيديو.
أفاد مقاتلو وحدة المخابرات أن العدو أصبح أفضل في تمويه معداته، بسبب الغارات المستمرة بالطائرات المسيرة الروسية، لكن هذا لا يساعده.
ذكر فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، أن جنود مجموعة دنيبر قاموا، في وقت سابق، بتطهير المنطقة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر فى منطقة جسر أنتونوفسكي.
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