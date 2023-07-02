رئيس الوزراء العراقي يبحث مع السفير الروسي زيارته المحتملة إلى موسكو

بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع السفير الروسي في بغداد، إلبروس كوتراشيف، تلبية الدعوة الرسمية المقدمة إليه لزيارة روسيا الاتحادية.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال لقاء السوداني بالسفير الروسي في بغداد، يوم أمس السبت.

خلال اللقاء، جرى التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة موعد تلبية الدعوة الرسمية المقدمة إلى رئيس الوزراء العراقي لزيارة روسيا.

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كما ناقش الجانبان أيضًا دور العراق المحوري في المنطقة، وجهوده في تقريب وجهات النظر، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.