قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مقاتلة للجيش السوداني

أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، صباح اليوم الأحد، طائرة حربية من طراز (ميغ) تابعة لمليشيا الانقلابيين وفلول النظام البائد في منطقة شمال بحري (الكباشي).

وهاجم طيران الانقلابيين صباح اليوم عدد من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات وسط المدنيين…

— Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) July 2, 2023