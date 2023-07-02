المتظاهرون يحاولون إضرام النار في سيارة عمدة مدينة لا ريش الفرنسية

حاول المتظاهرون إشعال النار في سيارة عمدة لا ريش الفرنسية، فيليب بوسوس، في الليلة الماضية.
وقال رئيس الإقليم الفرنسي، إندر لوار، على “تويتر”: “هذه الليلة، حاول مثيرو الشغب إشعال النار في سيارة رئيس بلدية لا ريش. ساعد التدخل السريع لوكالات إنفاذ القانون على تفادي الضرر”.
ونقل موقع “Nouvelle Republique”، عن العمدة: “دخلت مجموعة من الأشخاص حديقته لإشعال النار في السيارة. قام بتفريقهم وبدأ في إطفاء السيارة”.
ويشير العمدة إلى أنه أبلغ الشرطة خلال الأسبوع بالتهديدات التي تلقاها. وأنه سيقدم شكوى إلى سلطات إنفاذ القانون بشأن محاولة الحرق العمد.
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