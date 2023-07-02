المتظاهرون يحاولون إضرام النار في سيارة عمدة مدينة لا ريش الفرنسية

وقال رئيس الإقليم الفرنسي، إندر لوار، على “تويتر”: “هذه الليلة، حاول مثيرو الشغب إشعال النار في سيارة رئيس بلدية لا ريش. ساعد التدخل السريع لوكالات إنفاذ القانون على تفادي الضرر”.