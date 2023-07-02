مرتزقة أمريكيون يدلون بشهاداتهم حول "جحيم أوكرانيا" و"فضائح" جيشها

هذه هي حربي الثالثة، وهي الأسوأ إلى حد بعيد، تسحقنا المدفعية والدبابات وبالقرب منا، على بعد نحو 300 متر، أسقطت طائرة قنبلة، إنه أمر مرعب فحسب؟