ألمانيا تحث كييف على تجنب ضرب أراضي روسيا بأسحلتها

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن برلين لا تريد أن تستخدم أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى قدمها الغرب لضرب أراضي روسيا.

وقال المستشار في مقابلة صيفية لقناة “إيه آر دي” التلفزيونية عندما سُئل عن السبب: “نتحقق بعناية من جميع الطلبات التي نتلقاها، ولكن بالنسبة لنا هناك مبدأ أشاركه مع الرئيس الأمريكي، لا نريد استخدام الأسلحة التي نوردها للوصول إلى الأراضي الروسية”.

وأضاف: “لا تقدم ألمانيا صواريخ كروز طويلة المدى الألمانية السويدية، وفي الوقت نفسه، لا تعترف ألمانيا بشبه جزيرة القرم، ولا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك مقاطعات زابوروجيه وخيرسون، كمناطق روسية”.

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وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في 29 حزيران/ يونيو، أن بلاده يجب أن تكون مستعدة لتوريد تسليح طويل الأمد إلى أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يتم حل النزاع بسرعة.

وفي حديثه لقناة “إرستيه” الألمانية، قال شولتس: “يجب علينا أن نكون مستعدين لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا لفترة طويلة”.