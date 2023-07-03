الإمارات والسعودية تخصصان 6 مليارات دولار لدعم التجارة والاستثمار في العراق

خصصت كل من السعودية والإمارات 6 مليارات دولار لدعم أنشطتهما التجارية والاستثمارية داخل العراق، الذي يسعى لاستغلال موقعه الجغرافي لمواكبة مسيرة التجارة العالمية.

وأعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية أنه تم التوصل لاتفاق مع الدولتين لتشكيل مجالس أعمال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع”، اليوم الأحد.

وزيرة المال العراقية: حريصون على زيادة حجم الاستثمارات السعودية

وقال عبد الرزاق الزهيري، رئيس الاتحاد: “العراق يسعى لامتلاك منظومة متكاملة للأنشطة التجارية تواكب مسيرة التجارة عالميا خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الجمركية المتعلقة بدخول وخروج البضائع”.

ولفت الزهيري إلى أن الاتحاد حصل على دعم كبير من مجلس الوزراء العراقي، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تمثلت في بدء تسجيل بيانات التجار والشركات.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية إلى أن بغداد والرياض وأبوظبي لديهم رغبة في إقامة المشاريع الاستثمارية وليس مجرد التبادل التجاري فقط.

الإمارات والعراق يبحثان الفرص الاستثمارية لـ”طريق التنمية”

وقال عبد الرزاق الزهيري إن الإمارات أودعت 3 مليارات دولار في صندوق خاص بها، كما وضعت السعودية مبلغا مماثلا في صندوقها الخاص لدعم عملياتهم التشغيلية في العراق، التي تشمل الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وأوضح أن “دولة الإمارات وضعت في صندوقها 3 مليارات دولار وكذلك السعودية وضعت أيضاً 3 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية داخل العراق، سواء أكانت استثمارية أم تجارية”.