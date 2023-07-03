طهران تنفي تأكيد "خطوات مرتقبة" على صعيد استئناف العلاقات مع مصر

نفت إيران ما تم تداوله من تصريحات بشأن تسيير رحلة طيران رمزية بين طهران والقاهرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لم تتم عبر قنوات رسمية.

وقال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة إن طهران لا تؤكد التصريحات التي تحدثت أيضا عن زيارة مدير عام السياحة المصرية إلى طهران، حسبما ذكرت وكالة “فارس” الإيرانية، اليوم الأحد.

إيران تعلن تسيير رحلات جوية مباشرة إلى القاهرة قريبا

وجاء ذلك تعليقا على تصريح حرمة الله رفيعي، رئيس نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية، الذي تحدث عن عزم إيران تسيير رحلات مباشرة من طهران إلى القاهرة بشكل تجريبي، إضافة إلى حديثه عن زيارة مدير عام وزارة السياحة المصرية إلى طهران، خلال الأسبوع المقبل، على رأس وفد من نشطاء صناعة السياحة في مصر.

وقبل أيام، قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إن بلاده ترحب بتنمية العلاقات مع جميع دول المنطقة وجميع الدول الإسلامية ومن بينها مصر.

وفد من وزارة السياحة المصرية يزور إيران الأسبوع المقبل

وقال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، في تصريحات سابقة، إن استئناف العلاقات مع مصر يحظى بأهمية بالغة، مؤكدا أن تطبيع العلاقات بين البلدين بمشاركة السعودية سينشئ توازنات جديدة في المنطقة.