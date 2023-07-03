مستشار المرشد الإيراني: عودة العلاقات بين طهران والرياض تخلق توازنات إقليمية جديدة

أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن عودة العلاقات بين طهران والرياض تخلق توازنات إقليمية جديدة في المنطقة.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة “الجزيرة نت”، اليوم الأحد، تحدث فيها ولايتي عن انعكاسات عودة العلاقات بين إيران والسعودية وكيفية استقبال دول المنطقة لهذا الأمر.

وقال ولايتي إن الاتفاق بين طهران والرياض أوجد مزيدا من الاستقرار والسلام بين دول الخليج وخلق أجواء إيجابية في المنطقة.

ولفت إلى أن السعودية وإيران تمثلات قوتين رئيسيتين إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن عودة العلاقات بينهما تمكنهما من توجيه المعادلات الدولية والإقليمية بصورة تخدم مصالح الدول الإسلامية.

وأوضح مستشار المرشد الأعلى في إيران أن تحقيق مصالح الدول يقتضي خلق بيئة جديدة وحل المشكلات التي تواجه المنطقة، خاصة في ظل التطورات التي نشهدها إقليميا ودوليا، مضيفا: “الصهاينة هم العدو المشترك لدول المنطقة ويجب أن نتحد لمواجهته”.

سفيرة السعودية في واشنطن: نركز على “تكامل العلاقات” مع إسرائيل وليس التطبيع

وعن تأثير الاتفاق الإيراني السعودي على العلاقات بين دول المنطقة التي طبّعت مع إسرائيل، قال ولايتي إن “التغيير في سياسة الرياض تسبب في إضعاف خطط التطبيع مثل اتفاقية “أبراهام”، وأدى إلى تغييرات في اتجاهات الدول الموالية للسعودية أيضا”.

وكثيرا ما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون آخرون، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.