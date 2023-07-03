الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية للبلاد قبالة رأس الناقورة

أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة. لافتًا إلى أنه يتم متابعة الأمر بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. وقال الجيش اللبناني، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنه “اعتبارًا من الساعة 7:45 (بالتوقيت المحلي) ولغاية الساعة 10:00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 444 مترًا”.

وأضاف البيان: “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وكان “حزب الله” اللبناني، قد أعلن قبل أيام، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من اتجاه الجنوب.

وذكرت قناة “المنار” اللبنانية، نقلا عن الإعلام الحربي لـ”حزب الله”، أن “المقاومة أسقطت مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية”.

الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية.