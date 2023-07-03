ميدفيديف: صفقة الحبوب بشكلها الحالي ليست ضرورية وموسكو لم تحاول احتواء "الناتو"

أكد نائب مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن صفقة الحبوب في شكلها الحالي ليست ضرورية على الإطلاق ويجب إنهاؤها، لافتًا إلى أن موسكو لم تحاول احتواء حلف الناتو ولكنها طالبت بمراعاة مخاوفها الأمنية.

موسكو – سبوتنيك. وقال في مقال في صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، يوم أمس الأحد: “من الواضح بالفعل للجميع أن صفقة الحبوب في شكلها الحالي ليست هناك حاجة إليها ويجب إنهاؤها. ويمكننا مساعدة شركائنا على أي حال، لكن إطعام البرغر للأوروبيين ذوي الوجوه السمينة ليست مهمتنا”.

وأضاف: “مع فنلندا ودول أخرى مثلها (بولندا ودول البلطيق وبريطانيا بالطبع)، سيكون من الأفضل تعليق العلاقات الدبلوماسية مؤقتًا، أو على الأقل في الوقت الحالي خفض مستواها”.

وفي سياق متصل، أكد أن “روسيا لم تحاول احتواء الناتو، إنه ليس في قوتنا وقدراتنا، ولكن طالما طالبنا بشيء واحد فقط، أن يتم أخذ مخاوفنا الأمنية في الاعتبار”.

وأشار ميدفيديف إلى أن “نمو الإنتاج أعلى بكثير مما هو عليه في أوروبا. حتى “رويترز” اعترفت بأنه في نيسان/ أبريل 2023، أظهر النشاط في قطاع التصنيع في روسيا نموًا للشهر الثاني عشر على التوالي”.

وأضاف أن “معدل التضخم لدينا أقل بكثير مما هو عليه في العديد من الدول الغربية، فهو يقترب من أدنى مستوى تاريخي يبلغ 2.9% ولن يرتفع فوق 5% بحلول نهاية العام، بينما تتوقع المفوضية الأوروبية أن يكون التضخم في منطقة اليورو ما يقرب من 6 في المئة في عام 2023”.

ميدفيديف: روسيا لم تخضع لمعايير أمريكا المزدوجة

وكان ميدفيديف قد أعلن، الشهر الماضي، أن روسيا وصلت إلى مستوى رائع من معايير إنتاج المعدات العسكرية؛ حيث أنتجت أكثر من 600 دبابة.