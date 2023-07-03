إعلام: الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين… فيديو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل الأحد/ الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن دوي انفجارات كبيرة سمع في جنين بعد غارات إسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قرار الشروع بعملية عسكرية واسعة في جنين اتُخذ قبل أسبوعين، وقرر المستوى الأمني تأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى.

وأفاد مراسل “سبوتنيك”، بأن فرق القناصة الإسرائيلية تنتشر على أسطح المباني في محيط مخيم جنين.

وبحسب إعلام محلي، انقطعت الكهرباء في جنين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأكد مراسل “سبوتنيك”، أن الجيش الإسرائيلي يرسل رسائل هاتفية إلى أهالي جنين تطالبهم بالبقاء في منازلهم.

وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة منذ عدة أشهر، ومواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال توغل قوات الأول في مدنهم، لا سيما جنين ونابلس.