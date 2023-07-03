إعلام: إسرائيل مستعدة لسيناريو إطلاق صواريخ من غزة على خلفية العملية في جنين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش مستعد لسيناريو إطلاق صواريخ من غزة على المدن الإسرائيلية، على خلفية العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها.

غزة – سبوتنيك. وقالت قناة “كان” الإسرائيلية، إن “اقتحام جنين قد يستمر يوم أو يومين، والجيش مستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة”.

وأضافت أن “عدد القوات التي دخلت جنين بعد الغارات الجوية هو الأكبر منذ عملية السور الواقي”.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يهدف إلى عملية قصيرة لمدة يوم أو يومين لإلحاق الضرر بالبنية التحتية للمسلحين في جنين، “ولكن من الواضح للجميع أن هذا قد يتطور إلى أكثر من ذلك لتشارك ساحات أخرى أيضًا”، حسب بيان الجيش الإسرائيلي.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مسؤول أمني، أن استمرار العملية العسكرية في جنين يعتمد على القدرة على تحقيق الأهداف خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وأكدت الإذاعة أن العملية العسكرية في جنين هي نشاط مشترك لسلاح الجو والقوات البرية. حاليًا العملية تركز على جنين وأهدافها محددة وواضحة ولن تتوسع إلى خارجها.