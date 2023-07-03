الصحة الفلسطينية: 4 شهداء و13 إصابة جراء عدوان الاحتلال على جنين… فيديو

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بمقتل 3 فلسطينيين ووقوع 13 إصابة بينها 3 حالات حرجة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين، حسب قولها.

وفي وقت لاحق، أكدت الصحة الفلسطينية “استشهاد محمد حسنين (21 عامًا) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس عند محافظة رام الله”.

ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إصابة الشاب بطلق ناري في الرأس، ويحمله عدد من الشبان ويهرعون إلى المستشفى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عن عملية عسكرية في مدينة ومخيم جنين تحت اسم “الحديقة والمنزل”، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن العملية قد تستغرق ساعات أو أيام. مؤكدا أن أكثر من 150 آلية إسرائيلية تشارك في العملية العسكرية، إضافة للمروحيات العسكرية التي تواصل قصف أهدافا في جنين.

وقصفت طائرات عسكرية إسرائيلية عدة منازل في مخيم جنين، أدت إلى مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب آخر في اقتحام جنين ومخيمها… فيديو

وفي الصدد ذاته، أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة القسام ستفشل ولن تحقق أهدافها.